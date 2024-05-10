Паредес рассказал, что помешало «Роме» прервать историческую серию «Байера»

Аргентинский хавбек «Ромы» Леандро Паредес прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы на стадии ½ финала. По сумме двух матчей римский коллектив уступил леверкузенскому «Байеру» (0:2, 2:2).
«Очень обидно, ведь мы контролировали ход встречи 80 минут. Но автогол заставил нас бросить все силы в атаку и оголить тылы. Мы сделали все, что было в наших силах. Поздравляю «Байер», они отлично проявили себя. К огромному сожалению, автогол похоронил нас», - передает слова аргентинца Football-Italia.
В финальном матче Лиги Европы «Байеру» будет противостоять «Атланта». Игра пройдет 22 мая.
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