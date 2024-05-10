Паредес рассказал, что помешало «Роме» прервать историческую серию «Байера»

«Очень обидно, ведь мы контролировали ход встречи 80 минут. Но автогол заставил нас бросить все силы в атаку и оголить тылы. Мы сделали все, что было в наших силах. Поздравляю «Байер», они отлично проявили себя. К огромному сожалению, автогол похоронил нас», - передает слова аргентинца Football-Italia.