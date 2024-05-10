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Хаби Алонсо прокомментировал выход «Байера» в финал Лиги Европы

10 Мая 2024 • 03:04 Комментировать
Байер Л
2:2
Рома

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо побеседовал с журналистами после успеха в полуфинальном противостоянии с «Ромой».

Леверкузенцы спаслись от поражения на 97-й минуте (2:2) и вышли в финал, выиграв со счётом 4:2 по сумме двух встреч. В решающей битве за трофей «фармацевтам» будет противостоять «Аталанта».

«После первого матча мы понимали, что это ещё не конец, ведь в Риме нам было непросто. Я доволен тем, как отреагировала моя команда. В прошлом году мы были близки к финалу, но не прошли, а теперь сыграем там. Нам снова предстоит сыграть с соперником из Италии.

«Аталанта» выступает на высочайшем уровне на протяжении долгих лет при Гасперини. Нас ждёт отличный финал, будет интересно бросить вызов такой команде», – сказал на пресс-конференции Хаби Алонсо.

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