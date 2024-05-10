Гасперини – о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы: «Это вдохновение для всего футбола»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после выхода команды в финал Лиги Европы.

Коллектив из Бергамо обыграл «Марсель» со счётом 3:0 в ответном полуфинале, выиграв противостояние с общим счётом 4:1. В финале «Аталанта» встретится с «Байером».

«Это был особенный матч, команда провела его наилучшим образом. Это историческое событие, невероятное достижение для такого клуба, как наш. Думаю, этот успех можно назвать вдохновением для всего футбола. Создание Суперлиги может казаться необходимым, но пример «Аталанты» дарит надежду. Именно в этом красота футбола», – заявил на пресс-конференции Гасперини.