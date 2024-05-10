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Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров

10 Мая 2024 • 01:06 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
22.05 22:00

Итальянские тренеры могут оформить своеобразный «хет-трик» в текущем евросезоне.

Карло Анчелотти вывел в финал Лиги чемпионов мадридский «Реал», в то время как «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини и «Фиорентина» Винченцо Итальяно выступят в финале Лиги Европы и Лиги конференций соответственно. Таким образом, во всех трёх еврокубковых финалах будет одна команда, представленная итальянским наставником.

Напомним, что «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» (1 июня), «Аталанте» предстоит встреча с леверкузенским «Байером» (22 мая), а «Фиорентина» поспорит за трофей с греческим «Олимпиакосом» (29 мая).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Аталанта Фиорентина Джан Пьеро Гасперини Винченцо Итальяно ещё теги

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АТАЛАНТА БАЙЕР Л
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