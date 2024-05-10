Де Росси: «Рома» сыграла героически, но «Байер» очень силён»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мыслями после вылета команды из Лиги Европы.

Римляне едва не нанесли «Байеру» первое поражение в сезоне, однако «фармацевты» отыгрались в концовке, забив на 82-й и 97-й минутах. Общий счёт противостояния – 4:2 в пользу немецкого коллектива.

«Рома» сыграла героически, но «Байер» – по-настоящему сильная команда. Думаю, мы хорошо справились в обоих матчах, хоть нам и не хватало ударов по воротам, что иногда может иметь важное значение. Ребята выступили невероятно.

Очень больно пропускать в концовке, когда ведёшь 2:0 против команды, ни разу не проигравшей в этом сезоне. Нужно идти дальше, мы должны сохранить настрой на оставшиеся матчи», – цитирует Football Italia де Росси.