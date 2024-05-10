Команды из Германии сыграют в финале двух главных еврокубков – такого не было 22 года

Представители немецкой Бундеслиги сыграют сразу в двух еврокубковых финалах текущего сезона.

Дортмундской «Боруссии» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов, а леверкузенский «Байер» поспорит за трофей Лиги Европы с «Аталантой» из Бергамо. Как сообщает Opta, это шестой в истории случай, когда команды из Германии выступят в финале двух главных еврокубков.

Предыдущий такой случай датирован 2002 годом: тогда до финала добрались всё те же «Боруссия» Дортмунд и «Байер», но «шмели» боролись за триумф в Кубке УЕФА (турнир-предшественник Лиги Европы), а «фармацевты» – в Лиге чемпионов. «Боруссия» уступила «Фейеноорду» в финале Кубка УЕФА – 2001/02, а «Байер» потерпел поражение от мадридского «Реала».