Джака установил рекорд Лиги Европы

Полузащитнику «Байера» Граниту Джаке покорилось уникальное достижение в матче против «Ромы» (2:2).

Швейцарец помог «фармацевтам» избежать поражения и продлить грандиозную беспроигрышную серию, ассистировав Йосипу Станишичу на 97-й минуте встречи. По данным Opta, в сегодняшнем матче Джака создал десять голевых моментов с игры (без учёта стандартов) – повторение рекорда Лиги Европы. Ранее это удавалось только Хуану Мате (в матче за «Валенсию» против «Брюгге» в 2010 году).

«Байер» обыграл «Рому» с общим счётом 4:2 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет против «Аталанты». Решающая встреча состоится 22 мая.