Хаби Алонсо – 12-й испанский тренер в финале еврокубков с начала 21 века

Хаби Алонсо вывел леверкузенский «Байер» в финал Лиги Европы.

«Фармацевты» ушли от поражения в концовке матча с «Ромой» (2:2), продлив беспроигрышную серию во всех турнирах до 49 встреч. Немецкий коллектив взял верх в полуфинальном противостоянии с общим счётом 4:2. Как информирует Opta, Хаби Алонсо стал 12-м тренером из Испании, сумевшим вывести свою команду в финал еврокубка (Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций) с начала 21 века.

Рейтинг возглавляет Унаи Эмери – восемь финалов, второй – Хосеп Гвардиола (семь), третий – Рафаэль Бенитес (пять). По количеству побед лидирует Гвардиола (четыре).

В финале «Байер» сыграет против «Аталанты». Поединок состоится 22 мая.