«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубка

«Аталанта» добыла путёвку в финал Лиги Европы, обыграв «Марсель».

Коллектив из Бергамо выиграл противостояние с общим счётом 4:1 благодаря победе 3:0 в сегодняшней встрече. Как отмечает Squawka, «Аталанте» впервые за свою 116-летнюю историю удалось выйти в финал крупного еврокубка. Соперником представителя Серии А по решающему матчу станет леверкузенский «Байер», выбивший в полуфинале «Рому» (4:2 по сумме двух встреч).

Финал Лиги Европы пройдёт 22 мая в Дублине. Ранее в плей-офф коллектив Джан Пьеро Гасперини смог сломить сопротивление «Ливерпуля» и лиссабонского «Спортинга».