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Лига Европы

«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубка

10 Мая 2024 • 00:03 Комментировать (2)
Аталанта
3:0
Марсель
окончен

«Аталанта» добыла путёвку в финал Лиги Европы, обыграв «Марсель».

Коллектив из Бергамо выиграл противостояние с общим счётом 4:1 благодаря победе 3:0 в сегодняшней встрече. Как отмечает Squawka, «Аталанте» впервые за свою 116-летнюю историю удалось выйти в финал крупного еврокубка. Соперником представителя Серии А по решающему матчу станет леверкузенский «Байер», выбивший в полуфинале «Рому» (4:2 по сумме двух встреч).

Финал Лиги Европы пройдёт 22 мая в Дублине. Ранее в плей-офф коллектив Джан Пьеро Гасперини смог сломить сопротивление «Ливерпуля» и лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
10 Мая 2024 в 00:14
Нескучного финала.. ☝️
Oleg-Chelsea
10 Мая 2024 в 00:09
Надеемся на победу Аталанты и Миранчука!!!
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