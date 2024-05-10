«Байер» сделал это снова – отыгрались с 0:2 против «Ромы» Де Росси и вышли в финал Лиги Европы

«Байер» и «Рома» сыграли в рамках полуфинала Лиги Европы. Второй матч 1/2 финала состоялся 9 мая на стадионе «БайАрена».
|43'Паредес Леандро (0:1)
|66'Паредес Леандро (0:2)
|(1:2) Манчини Джанлука83'
|(2:2) Станишич Йосип90'
«Рома» при Даниэле Де Росси стала командой очень крепкой, но в этом полуфинале Лиги Европы много интриги никто не видел. Конечно, Ромелу Лукаку и компания обещали, что будут биться до финального свистка и так далее, но домашнее поражение со счётом 0:2 оставляло уж очень мало шансов против непобедимого «Байера» Хаби Алонсо. Тем более, что на своём поле леверкузенцы поблажек давать не собирались. По традиции уже захватили мяч, территорию и стали неторопливо искать слабые места в обороне «волков».
И всё понятно, спокойно, но «Рома» начала показывать, что, но громких словах останавливаться не собирается. Контрвыпады римлян смотрелись опаснее, чем позиционные наступления «аспириновых». Так Спинаццола одной передачей обрезал всю оборону хозяев, дав шанс для рывка мощному Лукаку. Ромелу в стиле танка пытался проткнуть мяч мимо Коваржа, но переиграть голкипера не сумел.
«Байер» после этого включился и ответил настоящим шквалом. Паласиос плотно пробил с линии штрафной площади – Свилар выручил, Гложек со стандарта палил под перекладину – опять хорош голкипер «волков». Тот же Паласиос уже с дальней дистанции бьёт после длительной атаки, но попадает в штангу. А самый лучший момент получил Адли, которому никто не мешал на точке пенальти. Француз пробил наверняка, но Свилар каким-то чудом умудрился парировать. И это чудо оказало решающее значение.
Прошла всего минута, как подал Анхелиньо, а Та завалил Азмуна, рвавшегося к мячу. После небольших споров арбитр назначил пенальти, а Леандро Паредес его реализовал – 0:1. Шквал атак «Байера» никакого отражения на табло не получил, а «Рома» получила заряд бодрости. И продолжила во втором тайме доказывать свою стойкость. Началась игра на встречных курсах, немцы больше нервничали, ошибались.
В середине второго тайма на ровном месте случился второй пенальти. Гложек в центре штрафной площади зачем-то решил рукой прервать подачу от угла поля. На повторе арбитр фол разглядел и указал на 11 метров. Паредес снова был точен, реализовав пенальти ударом в левый угол – 0:2. И началась игра нервов. У «Байера» в этой суматохе даже моментов особых не было, ощущалось только невероятное давление. Которое и сказалось на 82-й минуте.
Гримальдо подал от угла поля, Свилар на выходе столкнулся со Смоллингом и пропустил мяч далее, а на дальней штанге Манчини головой дослал его в сетку собственных ворот – 1:2. «Байер» просто мастер решающих голов в концовке. Побежали ничью добыть, но Свилар дважды потащил опаснейшие удары Фримпонга. Казалось, в этот раз поражения не избежать не удалось, но наступила седьмая добавленная минута. Станишич с разрезающей передачи Джаки переиграл-таки Свилара ударом в дальний угол - 2:2.
Команда Хаби Алонсо вышла в финал Лиги Европы, где предстоит сыграть с «Аталантой» Алексея Миранчука.
2 пеналь, честно говоря - левый....игрок Байера специально не играл рукой, он прыгал и когда защитник первый убрал голову, мяч попал второму игроку в кисть, тот мяча даже не видел и спецом руку не выставлял....но самое главное, что в месте падения мяча от руки (тракеторию то главное мяч не помменял, лишь скорость сбросил) никого из римлян даже близко не было - что попал мяч в руку, что не попал - разницы для Ромы не было, потмоу что не было игрока который мог момент реалиовать там....ну вот пеналь помог забить.....
очень интересно играл Байер и было бы очень обидно не то что проиграть и, а прервать замечательную серию именно в таком матче с уймой моментов.....Фримпонг - жадина....Тапсуба понравился деф!!! Хофман облажался по полной.....
не должны макаронники проходить на пеналях, они и так чемпионы мира и европы по пеналям
тем более такую команду как байер
очень напоминает игра леверкузенцев испанию образца 2008
когда еще не было тех супер взаимодействий и команда не состояла только из барселоны
вроде кажется все передвигаются медленно,но при этом везде успевают и перекрывают все ходы
как сказал комментатор, футбол алонсо не агрессивный и не энергичный - он точный....
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