«Байер» сделал это снова – отыгрались с 0:2 против «Ромы» Де Росси и вышли в финал Лиги Европы

«Байер» и «Рома» сыграли в рамках полуфинала Лиги Европы. Второй матч 1/2 финала состоялся 9 мая на стадионе «БайАрена».

«Рома» при Даниэле Де Росси стала командой очень крепкой, но в этом полуфинале Лиги Европы много интриги никто не видел. Конечно, Ромелу Лукаку и компания обещали, что будут биться до финального свистка и так далее, но домашнее поражение со счётом 0:2 оставляло уж очень мало шансов против непобедимого «Байера» Хаби Алонсо. Тем более, что на своём поле леверкузенцы поблажек давать не собирались. По традиции уже захватили мяч, территорию и стали неторопливо искать слабые места в обороне «волков».

И всё понятно, спокойно, но «Рома» начала показывать, что, но громких словах останавливаться не собирается. Контрвыпады римлян смотрелись опаснее, чем позиционные наступления «аспириновых». Так Спинаццола одной передачей обрезал всю оборону хозяев, дав шанс для рывка мощному Лукаку. Ромелу в стиле танка пытался проткнуть мяч мимо Коваржа, но переиграть голкипера не сумел.

«Байер» после этого включился и ответил настоящим шквалом. Паласиос плотно пробил с линии штрафной площади – Свилар выручил, Гложек со стандарта палил под перекладину – опять хорош голкипер «волков». Тот же Паласиос уже с дальней дистанции бьёт после длительной атаки, но попадает в штангу. А самый лучший момент получил Адли, которому никто не мешал на точке пенальти. Француз пробил наверняка, но Свилар каким-то чудом умудрился парировать. И это чудо оказало решающее значение.

Прошла всего минута, как подал Анхелиньо, а Та завалил Азмуна, рвавшегося к мячу. После небольших споров арбитр назначил пенальти, а Леандро Паредес его реализовал – 0:1. Шквал атак «Байера» никакого отражения на табло не получил, а «Рома» получила заряд бодрости. И продолжила во втором тайме доказывать свою стойкость. Началась игра на встречных курсах, немцы больше нервничали, ошибались.

В середине второго тайма на ровном месте случился второй пенальти. Гложек в центре штрафной площади зачем-то решил рукой прервать подачу от угла поля. На повторе арбитр фол разглядел и указал на 11 метров. Паредес снова был точен, реализовав пенальти ударом в левый угол – 0:2. И началась игра нервов. У «Байера» в этой суматохе даже моментов особых не было, ощущалось только невероятное давление. Которое и сказалось на 82-й минуте.

Гримальдо подал от угла поля, Свилар на выходе столкнулся со Смоллингом и пропустил мяч далее, а на дальней штанге Манчини головой дослал его в сетку собственных ворот – 1:2. «Байер» просто мастер решающих голов в концовке. Побежали ничью добыть, но Свилар дважды потащил опаснейшие удары Фримпонга. Казалось, в этот раз поражения не избежать не удалось, но наступила седьмая добавленная минута. Станишич с разрезающей передачи Джаки переиграл-таки Свилара ударом в дальний угол - 2:2.

Команда Хаби Алонсо вышла в финал Лиги Европы, где предстоит сыграть с «Аталантой» Алексея Миранчука.