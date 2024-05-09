Стали известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Вечером 9 мая прошли ответные полуфинальные матчи пар.

В Лиге Европы «Аталанта» дома вчистую разгромила «Марсель» (3:0) и с общим счётом 4:1 оставила провансальцев за бортом турнира. «Байер» дома сыграл вничью с «Ромой» (2:2), по сумме двух матчей «фармацевты» смогли одержать победу со счётом 4:2 и пройти в финал.

В Лиге конференций первый финалист определился ещё 8 мая – это «Фиорентина», обыгравшая «Брюгге» со счётом 4:3 по сумме двух матчей. 9 мая «Олимпиакос» уверенно обыграл «Астон Виллу» (2:0) и со счётом 6:2 по сумме встреч выбил английский клуб Унаи Эмери из турнира.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София».