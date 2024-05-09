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Лига Европы

Миранчук вышел, когда всё решили: «Аталанта» разгромила «Марсель» и стала первым финалистом Лиги Европы

09 Мая 2024 • 23:54 Комментировать (1)
Аталанта
3:0
Марсель
окончен

«Аталанта» и «Марсель» сошлись в рамках полуфинала Лиги Европы. Второй матч 1/2 финала состоялся 9 мая на стадионе «Гевисс».

 

Протокол игры

 
Аталанта3:0Марсель
(1:0) Лукман Адемола30'  
(2:0) Руджери Маттео52'  
(3:0) Туре Эль Билал  
Муссо ХуанДжимсити БератХин ИсакДе Рон Мартен  63'Дзаппакоста Давиде 77' (Туре Эль Билал ( 77') Руджери МаттеоКопмейнерс ТëнЭдерсон Хонорато  47' 56' (Скальвини Джорджио ( 56') Де Кетеларе Шарль 62' (Пашалич Марио ( 62') Лукман Адемола 77' (Хатебур Ханс ( 77') Скамакка Джанлука 56' (Миранчук Алексей ( 56')
Запасные: Баккер МитчелКарнесекки МаркоАдопо НдариПалестра МаркоРосси ФранческоДжованни БонфантиКоми Пьетро
Лопес ПауМбемба Шансель 59' (Сарр Исмаила ( 59') Жиго СамуэльБалерди ЛеонардоКлосс Жонатан 72' (Луис Энрике I ( 72') Мерлен Кентен 72' (Мумбанья Фарис ( 72') Кондогбия ЖоффрейВерету ЖорданНдиайе Ильман 59' (Унаи Аззедин ( 59') Арит Амин 84' (Корреа Хоакин ( 84') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонМеите БамоСогло ЭмранМурильо МикаэльГаэль ЛафонтБланко РубенДау Райман
09 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Ничья в первой игре оставляла хорошие шансы обеим командам на итоговый успех. Шансы «Аталанты», конечно, считались более предпочтительными – команда Гасперини и походу сезона выглядит куда качественнее, класс игроков выше, да и домашний статус матча добавляет уверенности. Добывать нужный результат были отправлены Скамакка, Лукман, Де Кетеларе, Коопмейнерс и Эдерсон. Алексей Миранчук по обыкновению последних матчей остался на скамейке запасных.

«Аталанта» и без российского полузащитника активно взялась за дело. Шла всего седьмая минута, когда зазвенела штанга ворот «Марселя». Это старый наш знакомый по РПЛ Самуэль Жиго снёс Коопмейнерса, собиравшегося пробить. Свисток промолчал, однако отскок сыграл на руку хозяевам. Де Кетеларе получил расстрельную позицию в семи метрах от ворот, плотно пробил, но проверил на прочность штангу.

Далее бельгиец уже сам создавал. Шарль разрезающей передачей нашёл Скамакку аккурат в центре чужой штрафной площади. Джанлука в темп пробил, но в створ не попал. Просто невероятный момент загубил этот же форвард в середине тайма. Подача от угла поля вспыхнула пожаром в штрафной площади «Марселя». Серию рикошетов поймал Скамакка, с пяти метров расстреливавший голкипера. Теперь за французов сыграла перекладина.

Но феноменальное давление «Аталанты» должно было сказаться. Сказалось оно на исходе получаса игры. Де Кетеларе запустил в прорыв Лукмана, тот финтами запутал Мбемба и пробил со средней дистанции. По пути мяч ещё задел Жиго, оказавшись в сетке – 1:0. Увеличивать преимущество обязан был всё тот же Де Кетеларе, который по лекалам Лукмана уложил финтами Балерди, плотно пробив из центра штрафной площади. Лопес умудрился парировать ногой.

Ну а явная заявка на финал Лиги Европы «Аталантой» была сделана через семь минут после старта второго тайма. Лукман из центра отдал обостряющую передачу, дождавшись забегания Руджери справа. Маттео убежал за спину Клоосу и шикарно пробил в дальнюю «девятку», тут шансов у Лопеса уже не было – 2:0.

После этого появился Алексей Миранчук, отыгравший более получаса, но темп матча заметно снизился. «Аталанта» решила докатить матч в эконом-режиме, «Марсель» старался, но сил не хватало. Самым звонким эпизодом стала подача Верету со стандарта – у француза мяч срезался и опустился на перекладину. Более бергамаски не позволили моментов у своих ворот. А в компенсированное время ещё и разгром учинили. Это Эль Билал Туре поставил эффектную точку в матче, обыграв Балерди и пробив точно в угол - 3:0.

Победа вывела «Аталанту» в финал Лиги Европы. Соперник определится совсем скоро, «Байер» и «Рома» чуть задержались.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
10 Мая 2024 в 00:07
Миранчук, молодец, как и вся Аталанта! Ждем победы в лиге Европы!
Вот будет прекрасно, Байер не проигрывал все игры и Аталанте проиграет.
Ждем, верим!!!
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