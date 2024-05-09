«Аталанта» и «Рома» минимально обыгрывают соперников после первых таймов

Итальянские «Аталанта» и «Рома» пока что минимально обыгрывают своих соперников после первых таймов матчей Лиги Европы. Оба коллектива, напомним, играют ответные встречи полуфинала турнира с «Марселем» и леверкузенским «Байером» соответственно.

Бергамасков вперёд в домашнем матче вывел Адемола Лукман. В составе «Ромы» в Леверкузене отличился Леандро Паредес, бывший полузащитник «Зенита» и «ПСЖ».

Напомним, что «Аталанта» и «Марсель» в первом матче сыграли вничью – 1:1. «Рома» же всухую проиграла дома «Байеру».

Текстовые трансляции матчей «Аталанты» и «Ромы» проводит наш портал. Впереди вторые таймы!