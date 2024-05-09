Де Росси объяснил отсутствие Дибалы в старте на матч с «Байером»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался о состоянии нападающего Пауло Дибалы.

Звёздный аргентинец начинает сегодняшний поединок полуфинала Лиги Европы против леверкузенского «Байера» на скамейке запасных. По словам наставника римлян, Дибала ещё не залечил повреждение, полученное в матче с «Ювентусом».

«Мы бы оставили его дома, будь это другой матч, поскольку вчера он почувствовал боль уже после десяти минут тренировки. Тесты ничего не выявили, но ощущения игрока важнее того, что показывает машина. Если ему будет больно, мы не сможем на него рассчитывать. Мы посмотрим на него во время разминки, и если всё будет в порядке, то он сможет выйти на замену на 20-30 минут», – заявил в беседе со Sky Sport де Росси перед началом матча.