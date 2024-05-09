Лукаку рассказал, за счёт чего «Рома» может обыграть «Байер»

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку поделился мыслями о предстоящем матче с леверкузенским «Байером».

В первой встрече, прошедшей неделей ранее в Риме, команда Даниэле де Росси уступила «фармацевтам» со счётом 0:2. Чтобы пройти в финал Лиги Европы, «волкам» предстоит совершить чудо – обыграть в Леверкузене «Байер», не потерпевший ни одного поражения за весь текущий сезон.

«Мы должны быть хладнокровными у ворот. Мы знаем, что нам нужно сыграть умно, и у нас есть игроки, которые на это способны. Я чувствую уверенность.

Нам необходимо грамотно распоряжаться мячом, действовать агрессивно и как можно быстрее возвращать себе владение. Мы просмотрели записи, чтобы изучить допущенные нами ошибки. Думаю, мы готовы. Для нас это будет как финал», – сказал в предматчевом интервью Sky Sport Лукаку.