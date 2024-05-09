Жиго и Обамеянг выйдут на игру с «Аталантой» с первых минут

«Марсель» вечером четверга сыграет на выезде с «Аталантой», команды сойдутся в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Старт провансальцев выглядит так:

Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Жиго, Мерлен, Верету, Кондогбия, Арит, Ндиайе, Обамеянг.

Ранее свой состав на игру огласила команда из Бергамо. Алексея Миранчука в нём не оказалось.

Напомним, что командам, по сути, придётся начинать в поединке всё заново, так как первый матч, что прошёл в Марселе на прошлой неделе, завершился равенством – 1:1.

Текстовая трансляция игры «Аталанта» - «Марсель» будет проходить на нашем портале. Присоединяйтесь и не пропустите ничего интересного из игры в Бергамо. Старт – в 22:00 по московскому времени.