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Жиго и Обамеянг выйдут на игру с «Аталантой» с первых минут

09 Мая 2024 • 21:13 Комментировать
Аталанта
1:0
Марсель
1 1.77 X 3.85 2 4.70
1-й тайм

«Марсель» вечером четверга сыграет на выезде с «Аталантой», команды сойдутся в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Старт провансальцев выглядит так:

Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Жиго, Мерлен, Верету, Кондогбия, Арит, Ндиайе, Обамеянг.

Ранее свой состав на игру огласила команда из Бергамо. Алексея Миранчука в нём не оказалось.

Напомним, что командам, по сути, придётся начинать в поединке всё заново, так как первый матч, что прошёл в Марселе на прошлой неделе, завершился равенством – 1:1.

Текстовая трансляция игры «Аталанта» - «Марсель» будет проходить на нашем портале. Присоединяйтесь и не пропустите ничего интересного из игры в Бергамо. Старт – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА МАРСЕЛЬ
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