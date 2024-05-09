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Азмун и Лукаку – в основе «Ромы» на ответный матч с «Байером»

09 Мая 2024 • 21:08 Комментировать
Байер Л
0:0
Рома
1 1.52 X 4.50 2 6.40
1-й тайм

Вечером четверга в Лиге Европы УЕФА «Рома» будет гостить в Леверкузене у непобедимого «Байера». За час до встречи римляне огласили свой состав на игру, он выглядит так:

Свилар, Анхелиньо, Манчини, Н’Дика, Спинаццола, Паредес, Кристанте, эль-Шаарави, Пеллегрини, Азмун, Лукаку.

Напомним, что в первом матче, что прошёл на прошлой неделе в Риме, «Рома» проиграла «Байеру» всухую – 0:2. Поэтому итальянский клуб сильно осложнил себе задачу поражением перед ответным визитом в Германию.

Текстовую трансляцию ответного поединка проведёт наш портал. Начнётся она, как и сам матч, в 22:00 по московскому времени!

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БАЙЕР Л РОМА
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