Гасперини оставил Миранчука на скамейке на ответный матч с «Марселем»

«Аталанта» из Бергамо назвала свой состав на ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА против «Марселя». Он пройдёт вечером четверга в Италии.

Алексей Миранчук, российский полузащитник бергамасков остался на скамейке запасных. В целом, состав «Аталанты» на игру выглядит так:

Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Копмейнерс, де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

Напомним, что в первом матче, что состоялся в Марселе на прошлой неделе, «Аталанта» и «Марсель» сыграли вничью – 1:1. На гол Джанлуки Скамакки ответил Шансель Мбемба.

Текстовую трансляцию игру «Аталанта» - «Марсель» проведёт наш портал, старт – в 22:00 по московскому времени.