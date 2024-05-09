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Гасперини оставил Миранчука на скамейке на ответный матч с «Марселем»

09 Мая 2024 • 20:58 Комментировать
Аталанта
...
Марсель
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Через 0 ч. 47 мин.

«Аталанта» из Бергамо назвала свой состав на ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА против «Марселя». Он пройдёт вечером четверга в Италии.

Алексей Миранчук, российский полузащитник бергамасков остался на скамейке запасных. В целом, состав «Аталанты» на игру выглядит так:

Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Копмейнерс, де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

Напомним, что в первом матче, что состоялся в Марселе на прошлой неделе, «Аталанта» и «Марсель» сыграли вничью – 1:1. На гол Джанлуки Скамакки ответил Шансель Мбемба.

Текстовую трансляцию игру «Аталанта» - «Марсель» проведёт наш портал, старт – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА МАРСЕЛЬ
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