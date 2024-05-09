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Лига Европы

Хаби Алонсо высказался об ответном матче с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы

09 Мая 2024 • 11:03 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о предстоящем ответном поединке против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. В первой встрече немцы победили со счетом 2:0.

«Нам предстоит провести матч с топ-соперником в прекрасной атмосфере. Полуфинал такого турнира – это серьезное событие. Мы помним прошлогоднюю боль, поэтому сделаем правильные выводы. На этот раз хотим порадовать наших поклонников выходом в финал», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Байер» уступил «Роме» в полуфинале Лиги Европы с общим счетом 0:1.

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