Хаби Алонсо высказался об ответном матче с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о предстоящем ответном поединке против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. В первой встрече немцы победили со счетом 2:0.

«Нам предстоит провести матч с топ-соперником в прекрасной атмосфере. Полуфинал такого турнира – это серьезное событие. Мы помним прошлогоднюю боль, поэтому сделаем правильные выводы. На этот раз хотим порадовать наших поклонников выходом в финал», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Байер» уступил «Роме» в полуфинале Лиги Европы с общим счетом 0:1.