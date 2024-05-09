Гасперини: «Впереди самый важный матч в истории «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Марселя».

Напомним, первая игра, проходившая во Франции, завершилась с ничейным счётом 1:1.

Гасперини назвал предстоящую игру самой важной в истории итальянского клуба, выразив надежду на то, что поддержка домашних трибун поможет команде из Бергамо добиться успеха.

«Впереди самый важный матч в истории «Аталанты». Мы хотим в финал, но понимаем, что надо будет соблюдать предельную концентрацию», – цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч «Аталанта» – «Марсель» состоится сегодня, 9 мая. Начало этой игра запланировано на 22:00 по московскому времени.