​Кубок Польши выиграла команда из второй лиги - теперь она выступит в Лиге Европы

Краковская «Висла» стала победителем Кубка Польши, обыграв в финале «Погонь» из Щецина. Это случилось в допольнительное время - до серии пенальти дело так и не дошло. В 2022 году «Висла» покинула элиту польского футбола после 26 лет непрерывного пребывания в ней.

И сейчас клуб из одного из самых известных и привлекательных польских городов отомстил в любопытной манере, выиграв Кубок страны. «Погонь», напомним, выступает в высшей лиге польского футбола, причём не в арьергарде - команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

И теперь «Висла», даже если и не вернётся в высшую лигу, сможет сыграть в европейских турнирах. Правда, для этого придётся пройти квалификационное сито.