Гасперини прокомментировал ничью в матче «Марселя» и «Аталанты»

«Нам было непросто в этой встрече, однако мы смогли добиться хорошего результата. «Аталанта» не проиграла на чужом стадионе сильному сопернику. В ответной встрече у нас будет преимущество своего поля. Мы должны показать эффективную игру в атаке. Нужно сделать это лучше, чем в гостевой игре», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.