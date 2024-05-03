Гасперини прокомментировал ничью в матче «Марселя» и «Аталанты»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о результате первого матча с «Марселем» в рамках полуфинала Лиги Европы. Встреча состоялась во Франции и завершилась вничью со счетом 1:1.
«Нам было непросто в этой встрече, однако мы смогли добиться хорошего результата. «Аталанта» не проиграла на чужом стадионе сильному сопернику. В ответной встрече у нас будет преимущество своего поля. Мы должны показать эффективную игру в атаке. Нужно сделать это лучше, чем в гостевой игре», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
Ответный матч «Аталанты» и «Марселя» состоится в Бергамо 9 мая.
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