Фримпонг рассказал о цели «Байера» после досрочного чемпионства

Фланговый защитник «Байера» Жереми Фримпонг пообщался с представителями СМИ после гостевого матча против «Ромы» в рамках ½ финала Лиги Европы. Немецкий клуб одержал победу со счетом 2:0.
«После выезда в Рим мы возвращаемся к себе домой. Следующий матч проведем при своих фанатах. Ждем эту встречу, понимаем, что будет непросто. Наша цель предельно ясна – мы уже стали чемпионами в Германии, но еще есть трофеи, которые мы можем выиграть», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.
Ответный поединок между «Байером» и «Ромой» состоится на стадионе в Леверкузене 9 мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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