Фримпонг рассказал о цели «Байера» после досрочного чемпионства

«После выезда в Рим мы возвращаемся к себе домой. Следующий матч проведем при своих фанатах. Ждем эту встречу, понимаем, что будет непросто. Наша цель предельно ясна – мы уже стали чемпионами в Германии, но еще есть трофеи, которые мы можем выиграть», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.