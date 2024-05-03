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Лига Европы

Маттеус прокомментировал победу «Байера» в Риме

03 Мая 2024 • 08:54 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о гостевой победе леверкузенского «Байера» над «Ромой» в первом матче ½ финала Лиги Европы.

«Было ожидаемо, что домашние трибуны будут гнать римлян вперед. Но «Байер» уверенно справился с давлением. Команда проводит чемпионский сезон. Речь уже идет не о матчах, а о титулах», - передает слова Маттеуса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок завершился победой «Байера» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится на стадионе в Леверкузене 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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