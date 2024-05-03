Джака прокомментировал победу «Байера»

«Мы знали, что в Риме будет тяжело. «Байер» провел отличную игру и сожалеем, что не забили больше. Наша команда сделала важный шаг к финалу, однако мы знаем, что «Рома» способна на многое. Они могут приехать в Леверкузен и показать классный футбол. Поэтому нам нужно быть осторожными, это точно не конец», - передает слова швейцарца пресс-служба УЕФА.