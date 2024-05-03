​Лоренцо Пеллегрини: «Ещё ничего не решено»

Несмотря на неудачу в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Байера», футболисты «Ромы» не теряют надежду на успешный исход противостояния. В частности, капитан римского клуба Лоренцо Пеллегрини считает, что если в ответном матче будет удачный для «Ромы» день, то всё может быть совершенно иначе.

- Очень жаль, что они забили дважды, а мы ни разу. Ведь мы играли лучше и упустили много возможностей. Теперь они едут домой, думая, что вышли в финал, но мы очень постараемся переубедить их. Если у нас будет удачный день, не такой, как сегодня, то всё может быть, - цитирует слова Пеллегрини Forzaroma.info.