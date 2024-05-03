Де Росси – о решении Хаби Алонсо сыграть без форварда: «Байер» делает так, когда опасается»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал неожиданный тактический ход Хаби Алонсо.

Рулевой «фармацевтов» решил сыграть в полуфинале Лиги Европы без чистого нападающего: испанец оставил на скамейке запасных Патрика Шика и Виктора Бонифасе, доверив Амину Адли роль «ложной девятки». Леверкузенцы успешно справились с задачей и добыли победу в Риме со счётом 2:0.

«В большинстве матчей «Байер» играл с центрфорвардом, будь то Шик или Бонифасе, но против «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд всё было именно так, как сегодня. Мы проанализировали это и пришли к выводу, что «Байер» применяет такой подход против команд, которых опасается, или с теми, кто очень силён в атаке», – приводит Football Italia рассуждения де Росси.