​Амин Адли: «Мы счастливы»

Леверкузенский «Байер» продолжает свою победную поступь в нынешнем сезоне, не проигрывая никому. Вот и в Риме, в полуфинале Лиги Европы, «Байер» оказался лучше «Ромы», забив той два безответных мяча. События и итоги игры прокомментировал Амин Адли - полузащитник «Байера».

- Мы очень счастливы, потому что понимали, что тут будет непросто сыграть. В прошлом году проиграли им 0:1 и вылетели. Сегодня постарались сыграть серьёзно, хотя думаю, что могли сыграть и лучше, забить ещё больше голов, - цитирует слова Адли BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующий четверг.