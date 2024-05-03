Хаби Алонсо – о победе над «Ромой»: «Впереди ещё много работы»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил игру своей команды в матче против «Ромы».

«Фармацевты» увезли победу из Рима в первом матче полуфинала Лиги Европы, забив два безответных гола.

«Мы упорно боролись, проявили силу и дисциплину, но впереди ещё много работы.

Мы хорошо сыграли на контратаках и довольны, несмотря на упущенные возможности забить третий гол. Надеюсь, мы сможем отпраздновать выход в финал после ответной встречи.

У «Ромы» были свои моменты, но первый гол придал нам уверенности. Во втором тайме мы чувствовали себя спокойно и мало что позволили сопернику», – цитирует Football Italia Алонсо.

Ответный матч состоится в Леверкузене в следующий четверг.