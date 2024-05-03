Де Росси – о поражении: «Это сезон «Байера»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал, что думает о поражении своей команды в матче полуфинала Лиги Европы против «Байера» (0:2).

Леверкузенцы увезли победу из Рима, забив по голу в каждом из таймов: на 28-й минуте отличился Флориан Вирц, а на 73-й итоговый счёт на табло установил Роберт Андрих.

«В Европе мы часто забивали быстро, после чего игра шла по нашему сценарию, но в этот раз всё сложилось наоборот. В футболе важны детали, но было бы несправедливо указывать на одну конкретную ошибку. Такое случается. После первого пропущенного мяча у нас было время исправить ситуацию, и мы могли изменить счёт в концовке.

Это сезон «Байера»: команда выиграла Бундеслигу, она обладает не только качеством, но и физической мощью, выносливостью.

Я уверен, мы ещё скажем своё слово в Леверкузене, и надеюсь, что удача будет на нашей стороне», – сказал в интервью Sky Sport де Росси.