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Лига Европы

Вирц счёт открыл, Андрих шикарно добавил: «Байер» не стал играться с «Ромой» и подавил её

02 Мая 2024 • 23:55 Комментировать (1)
Рома
0:2
Байер Л
окончен

В полуфинале Лиги Европы сошлись «Рома» и «Байер». Пока только первый матч состоялся между ними – в Риме. Понятно, что «Байеру» нельзя было проигрывать не только из непосредственно турнирных соображений. Как раз таки минимальное поражение не стало бы для «аспириновых» в этом плане катастрофическим с учётом наличия ответного матча. Нюанс в редчайшем шансе леверкузенцев провести весь сезон без поражений.

Протокол игры  
Рома0:2Байер Л
  28'Вирц Флориан (0:1)
  73'Андрих Роберт (0:2)
Свилар МилеКарсдорп Рик 62' (Анхелиньо Хосе ( 62') Манчини ДжанлукаСмоллинг КрисСпинаццола Леонардо  75'Кристанте Бриан  78'Паредес Леандро 79' (Бальданци Томмазо ( 79') Пеллегрини Лоренцо  30'Дибала Пауло 90' (Абрахам Тэмми ( 90') Лукаку Ромелу 79' (Азмун Сердар ( 79') Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйБове ЭдоардоЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванСаншеш РенатуАуа Уссем
Коварж МатейТапсоба ЭдмонТа Джонатан  16'Инкапье ПьероСтанишич ЙосипГримальдо АлехандроАндрих Роберт  76'Джака Гранит  75'Фримпонг Жереми 88' (Паласиос Эсекиэль ( 88') Адли Амин 77' (Телла Нейтан ( 77') Вирц Флориан 77' (Хофманн Йонас ( 77')
Запасные: Градецки ЛукашЛомб НикласИглесиас БорхаПуэрта ГуставоГложек АдамШик ПатрикАртур IБонифасе ВикторКоссуну Одилон
02 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

«Рома» в последние несколько лет обделена лигочемпионским опытом, однако «волки» не воротят головы от младших еврокубков. Поэтому в 2022 году «джалоросси» выиграли Лигу конференций, а в 2023-м добрались до финала Европы. Это было при Жозе Моуринью. Теперь «Рома» могла (и ещё теоретически может) попасть туда второй раз подряд. Уже с Даниэле де Росси в качестве главного тренера.

Ну а «Байер» проводит, возможно, самый лучший сезон в истории. Утверждать, что точно самый лучший, впору будет, если Леверкузен выиграет Лигу Европы. Потому что это Бундеслигу «аптекари» сейчас выиграли впервые, а в плане Кубке УЕФА у него уже есть трофей – с сезона 1987/1988 годов. В финале Лиги чемпионов-2001/2002 «Байер» проиграл мадридскому «Реалу», но это уже в следующем сезоне вспоминать будут.

Первый стоящий удар в отчётном матче случился на рубеже десятой минуты. Пауло Дибала прикладывался по рамке гостей, в правый угол целился, но его достойно защитил Коварж. Спустя ещё примерно десять минут звенела уже перекладина ворот «Байера». Дибала подал угловой справа на дальний край вратарской, оттуда Паредес сделал скидку, а Лукаку головой впечатал мяч в верхнюю планку.

Дело оставалось за «Байером», и «аптекари» не подкачали. Сначала, правда, довелось им не реализовать момент. Вирц, которого Хаби Алонсо не стал оставлять в запасе, отдал к правой штанге. Паредес не успевал там сзади, Свилар сократил угол обстрела, и Фримпонг не попал в ближний угол. До гола «фармацевты» дозрели на 28-й минуте. Карсдорп на правом фланге обороны подарил мяч Гримальдо, тот прострелил, и Вирц всё решил как надо (0:1).

Вообще-то по идее должен был добивать «Байер» своего противника. Если уж не добивать, то просто забивать скоро и второй гол. Две попытки Вирца плюс между ними шанс Фримонга – либо во вратаря, либо мимо. Ещё Андрих пробивал – Свилар отразил. Около других ворот Пеллегрини с дистанции снёс мячом две бутылки с водой. Под самый перерыв «Байер» едва не увенчал свою контратаку голом, но Спинаццола заблокировал удар Фримпонга.

Во втором тайме по моментам пошло спокойнее. Обменялись перспективными угловыми команды – Инкапье с Кристанте пробили мимо. Роберт Андрих не раз прицеливался издали в левую девятку и попал наконец в неё на 73-й минуте. У Станишича ассист на столь красивый гол. 0:2. Сразу возникла стычка, жёлтые карточки собрали Джака и Спинаццола.

Даниэле де Росси бросил на замену Азмуна против своего бывшего клуба. Пытался Сердар цепляться за мячи, но неудачно. Абрахам в добавленное время головой из вратарской пробил выше. «Рома» проиграла домашний матч с разницей в два мяча, и шансы её на проход в финал Лиги Европы резко упали. «Байер» же в этом сезоне не проигрывает – тогда как «волкам» нивелировать поражение в первом матче? Вопрос на миллион.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Байер

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Мая 2024 в 00:07
Кто там был не доволен Байером?) На классе переиграли.. Отличная. не очень опытная и куражная. очеНь драйвовая команда. Молотки.
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