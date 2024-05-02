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Лига Европы

«Марсель» с «Аталантой» забили по достаточно быстрому голу

02 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Марсель
1:1
Аталанта
окончен

«Марсель» с «Аталантой» на равных бились в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Гости стремительно забили в кинжальной атаке. Тён Копмейнерс проникающим пасом бросил в отрыв Джанлуку Скамакку, а тот в два касания пробил вратаря. У «Марселя» сегодня был громадный перевес по угловым, после одного такого стандарта Шансель Мбемба со средней дистанции стрельнул в цель рикошетом от левой штанги - 1:1. В конце тайма Пьер-Эмерик Обамеянг оказался сам перед воротами и не попал в створ.

Еще один момент у форварда, его удар головой парирован, а Исмаила Сарр добил, но нет гола - вне игры. Аззедин Унаи поскользнулся, но все равно от линии штрафной попал в перекладину. Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо грубо ошибся за пределами штрафной, но чудом парировал удар Фариса Мумбаньи. Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте. Но даже в этом отрезке он имел свой шанс и едва не попал в дальний угол.

1:1, всё решится в Бергамо.

Протокол игры  
Марсель1:1Аталанта
  11'Скамакка Джанлука (0:1)
(1:1) Мбемба Шансель20'  
Лопес ПауМбемба ШансельБалерди Леонардо  69'Мурильо Микаэль 72' (Ндиайе Ильман ( 72') Клосс Жонатан 65' (Мерлен Кентен ( 65') Луис Энрике IВерету ЖорданКондогбия ЖоффрейАрит Амин 72' (Унаи Аззедин ( 72') Сарр Исмаила 65' (Мумбанья Фарис ( 65') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонСогло ЭмранКейлиан АбдаллаГаэль ЛафонтБланко РубенКорреа ХоакинМ'Мади Якин СаидДау Райман
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац Сеад 17' (Пашалич Марио ( 17') Дзаппакоста Давиде 85' (Хатебур Ханс ( 85') Руджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 84' (Миранчук Алексей ( 84') Скамакка Джанлука 59' (Лукман Адемола ( 59')
Запасные: Карнесекки МаркоАдопо НдариПалестра МаркоРосси ФранческоДжованни БонфантиКоми ПьетроТуре Эль Билал
02 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта

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