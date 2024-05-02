«Марсель» с «Аталантой» забили по достаточно быстрому голу

«Марсель» с «Аталантой» на равных бились в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Гости стремительно забили в кинжальной атаке. Тён Копмейнерс проникающим пасом бросил в отрыв Джанлуку Скамакку, а тот в два касания пробил вратаря. У «Марселя» сегодня был громадный перевес по угловым, после одного такого стандарта Шансель Мбемба со средней дистанции стрельнул в цель рикошетом от левой штанги - 1:1. В конце тайма Пьер-Эмерик Обамеянг оказался сам перед воротами и не попал в створ.

Еще один момент у форварда, его удар головой парирован, а Исмаила Сарр добил, но нет гола - вне игры. Аззедин Унаи поскользнулся, но все равно от линии штрафной попал в перекладину. Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо грубо ошибся за пределами штрафной, но чудом парировал удар Фариса Мумбаньи. Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте. Но даже в этом отрезке он имел свой шанс и едва не попал в дальний угол.

1:1, всё решится в Бергамо.