Скамакка – четвёртый итальянец, забивший 5+ голов в одном розыгрыше Лиги Европы

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отметился очередным забитым мячом в Лиге Европы.

25-летний игрок открыл счёт в выездном матче полуфинала против «Марселя», поразив ворота уже на 11-й минуте. Сейчас в активе Скамакки шесть голов в Лиге Европы, и форвард «Аталанты», как сообщает Opta, стал лишь четвёртым итальянцем в истории, забившим пять или более раз в одном розыгрыше турнира. Ранее это делали Джузеппе Росси (11), Марио Балотелли (шесть) и Чиро Иммобиле (восемь).

«Марселю» удалось быстро сравнять счёт в поединке с «Аталантой». Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.