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Лига Европы

Скамакка – четвёртый итальянец, забивший 5+ голов в одном розыгрыше Лиги Европы

02 Мая 2024 • 23:17 Комментировать
Марсель
1:1
Аталанта
1 2.60 X 3.45 2 2.80
2-й тайм

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отметился очередным забитым мячом в Лиге Европы.

25-летний игрок открыл счёт в выездном матче полуфинала против «Марселя», поразив ворота уже на 11-й минуте. Сейчас в активе Скамакки шесть голов в Лиге Европы, и форвард «Аталанты», как сообщает Opta, стал лишь четвёртым итальянцем в истории, забившим пять или более раз в одном розыгрыше турнира. Ранее это делали Джузеппе Росси (11), Марио Балотелли (шесть) и Чиро Иммобиле (восемь).

«Марселю» удалось быстро сравнять счёт в поединке с «Аталантой». Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Марио Балотелли Джузеппе Росси Чиро Иммобиле Джанлука Скамакка ещё теги

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МАРСЕЛЬ АТАЛАНТА
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