«Байер» огласил состав на игру Лиги Европы против «Ромы»

Вечером четверга между собой сыграют римская «Рома» и новоиспечённый чемпион Германии – «Байер». Игра пройдёт в рамках первого полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Немецкий клуб огласил свой стартовый состав на игру в Риме. Он выглядит так:

Коварж, Фримпонг, Станишич, Та (к), Тапсоба, Инкапье, Гримальдо, Джака, Андрих, Вирц, Адли.

Ранее свой стартовый состав на эту игру огласила «Рома».

Напомним, что следить за ходом противостояния итальянского и немецкого клуба можно будет в текстовой трансляции. Её проведёт наш портал. Стартовый свисток на «Стадио Олимпико» прозвучит в 22:00, время московское.