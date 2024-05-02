Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на битву с «Байером»

Вечером четверга в первом полуфинальном матче Лиги Европы сойдутся римская «Рома» и «Байер» из Леверкузена. Римский клуб огласил свой стартовый состав на вечернюю игру, он выглядит следующим образом:

Свилар, Карсдорп, Кристанте, Смоллинг, Пеллегрини, Паредес, Дибала, Манчини, Спинаццолла, Лукаку, эль-Шаарави.

Напомним, что «Байер» несколько недель назад стал чемпионом Германии и до сих пор во всех турнирах не проиграл ни единого матча.

Что касается «Ромы», то «волки» идут на пятом месте итальянской Серии А.

Текстовую трансляцию игры «волков» и «фармацевтов» в 22:00 начнёт наш портал.