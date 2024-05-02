Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Марселем»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на первый полуфинальный матч Лиги Европы против «Марселя».

Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Мартен де Рон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Скамакка, де Кетеларе.

За текстовой трансляцией первой полуфинальной встречи можно будет следить на портале LiveResult.ru.