Хаби Алонсо: «Мы с де Росси составили бы отличную связку в центре поля»

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пофантазировал на тему игры в одной команде с Даниэле де Росси.

Испанец и итальянец сделали успешную карьеру, будучи полузащитниками. Теперь оба преуспевают в качестве тренеров, и в четверг «Рома» де Росси сыграет на своём поле против «Байера» Алонсо в первом поединке полуфинального противостояния Лиги Европы.

«Связка с де Росси в полузащите? Это было бы здорово. Мне нравилось играть против него – он был всесторонне одарённым и неуступчивым игроком. Будет приятно увидеть его завтра», – цитирует Football Italia Алонсо, высказавшегося о коллеге на предматчевой пресс-конференции.