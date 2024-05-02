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Хаби Алонсо: «Мы с де Росси составили бы отличную связку в центре поля»

02 Мая 2024 • 03:29 Комментировать
Рома
...
Байер Л
1 3.70 X 3.55 2 2.08
Через 17 ч. 30 мин.

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пофантазировал на тему игры в одной команде с Даниэле де Росси.

Испанец и итальянец сделали успешную карьеру, будучи полузащитниками. Теперь оба преуспевают в качестве тренеров, и в четверг «Рома» де Росси сыграет на своём поле против «Байера» Алонсо в первом поединке полуфинального противостояния Лиги Европы.

«Связка с де Росси в полузащите? Это было бы здорово. Мне нравилось играть против него – он был всесторонне одарённым и неуступчивым игроком. Будет приятно увидеть его завтра», – цитирует Football Italia Алонсо, высказавшегося о коллеге на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси Хаби Алонсо Байер ещё теги

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РОМА БАЙЕР Л
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