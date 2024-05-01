Шик: «У де Росси есть всё, чтобы стать выдающимся тренером»

Нападающий «Байера» Патрик Шик поделился мыслями о «Роме» в преддверии первого матча полуфинала Лиги Европы.

Коллективу из Леверкузена предстоит сыграть с командой Даниэле де Росси в четверг. Встреча пройдёт в Риме, её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Приятно снова оказаться в Риме, – высказывается Шик, в прошлом выступавший за «Рому». – Будет здорово увидеть моих бывших товарищей по команде и де Росси, который был исключительным игроком, настоящим лидером. Думаю, теперь у него есть всё необходимое, чтобы стать выдающимся тренером. Он проделал отличную работу и уже доказал свою ценность. Его лидерские качества помогают ему и сейчас», – заявил на пресс-конференции чешский форвард.