Хаби Алонсо: «У нас с де Росси много общего»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о рулевом «Ромы» Даниэле де Росси.

В четверг «фармацевты» проведут выездной матч против римлян в полуфинале Лиги Европы.

«Я вижу у нас много общего. Мы представляем одно поколение, и он провёл отличную карьеру как в «Роме», так и в сборной Италии. Очень приятно видеть бывших футболистов, прошедших такой путь в качестве тренера. «Рома» показывает хороший футбол, в её составе много отличных игроков, нас ждёт захватывающий матч», – заявил на пресс-конференции Хаби Алонсо.

Встреча «Рома» – «Байер» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится в Леверкузене неделей позднее.