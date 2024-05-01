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Хаби Алонсо: «У нас с де Росси много общего»

01 Мая 2024 • 22:59 Комментировать
Рома
...
Байер Л
1 3.60 X 3.50 2 2.05
Через 22 ч. 16 мин.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о рулевом «Ромы» Даниэле де Росси.

В четверг «фармацевты» проведут выездной матч против римлян в полуфинале Лиги Европы.

«Я вижу у нас много общего. Мы представляем одно поколение, и он провёл отличную карьеру как в «Роме», так и в сборной Италии. Очень приятно видеть бывших футболистов, прошедших такой путь в качестве тренера. «Рома» показывает хороший футбол, в её составе много отличных игроков, нас ждёт захватывающий матч», – заявил на пресс-конференции Хаби Алонсо.

Встреча «Рома» – «Байер» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится в Леверкузене неделей позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
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РОМА БАЙЕР Л
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