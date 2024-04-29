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Митрофанов об обвинениях Ги Ру: «Человек в деревне махнул лишнего»

29 Апреля 2024 • 10:39 Комментировать

К словам бывшего наставника французского «Осера» Ги Ру о подкупе ЦСКА судей в ответном матче Кубка УЕФА между этими командами в сезоне-2004/2005 не стоит относиться серьёзно. Об этом заявил генеральный директор РФС Максим Митрофанов.

«Человек сидит в деревне, махнул лишнего и решил к себе внимание привлечь. Обычно это так происходит. Глубокой политической подоплёки искать не стоит», - цитирует руководителя «РИА Новости».

По итогам двухматчевого противостояния в рамках 1/4 финала ЦСКА выиграл с общим счётом 4:2 (4:0, 0:2) и в том сезоне впервые в истории взял европейский трофей. Недавно 85-летний Ру в одном из интервью рассказывал, что перед ответным поединком в сумках арбитров были обнаружены дорогие часы, которые якобы подарило рефери руководство «армейцев».

Ги Ру бессменно возглавлял «Осер» на протяжении 44 лет с небольшим перерывом в 1963 году.

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