Абрахам: «Мы хотим завершить беспроигрышную серию «Байера»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, что думает о предстоящем матче Лиги Европы против «Байера».

Леверкузенцы подходят к игре без единого поражения за весь сезон. В четверг команда Даниэле де Росси попробует завершить грандиозную серию новых чемпионов Германии в домашнем матче полуфинала Лиги Европы.

«Мы любим вызовы, я – особенно. Нам бы хотелось стать той самой командой, что остановит беспроигрышную серию «Байера», но, конечно, следует отдать сопернику должное – «Байер» очень хорош, проводит отличный сезон. Мы должны быть готовы, поскольку хотим выйти в финал. Нас ждёт интересная игра», – сказал в интервью DAZN Абрахам, недавно вернувшийся после тяжёлой травмы и забивший свой первый гол в нынешней кампании в поединке с «Наполи».