Де Росси – о «Байере»: «Непобедимых команд не бывает»

Главный тренер «Ромы» Даниэеле де Росси высказался о предстоящей встрече с леверкузенским «Байером».

Римляне примут на своём поле «фармацевтов» в четверг в первом поединке полуфинала Лиги Европы. Команда Хаби Алонсо уже обеспечила себе чемпионский титул в Бундеслиге и до сих пор не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.

«Милан» тоже выглядел очень сильным соперником, также я опасался «Фейеноорда» и «Брайтона». Нам противостояли команды, любящие играть в свой футбол, немного похожие друг на друга. Играть с такими соперниками всегда непросто.

С «Байером» нам нужно быть осторожными при обороне, ведь в этой команде много игроков, отлично владеющих мячом. Также «Байер» регулярно добывает результат в концовках. Их до сих пор никто не обыгрывал, но непобедимых команд не бывает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.