​Де Росси: «Болельщики были великолепны»

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом». Наставник римского клуба Даниэле де Росси считает это большой заслугой болельщиков клуба. Именно их поддержка, по мнению де Росси, и позволила добиться столь важного результата.

- «Олимпико» был, как всегда, просто невероятен. Но так бывает почти всегда. Просто в таких матчах мы особенно сильно нуждаемся в поддержке фанатов. Они помогают нам выигрывать матчи, - цитирует слова де Росси piantetamilan.it.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером».