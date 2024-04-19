​Манчини: «Было понятно, что придётся пострадать, но мы справились»

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом» - римляне выиграли в обоих матчах, несмотря на то, что в ответной встрече остались вдесятером уже после получаса игры. Джанлука Манчини, автор первого гола в прошедшем матче, прокомментировал события:

- Результаты превыше всего, и у нас они есть. Когда у нас случилось удаление, я понял, что придется пострадать, но такие моменты необходимы для закалки команды, её характера, - цитирует слова Манчини pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги Европы «Роме» предстоит сыграть с «Байером».