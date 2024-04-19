​Впервые с 1995 года сразу три немецкие команды вышли в полуфиналы европейских турниров

Немецкие «Бавария» и «Боруссия» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где могут повторить финал образца 2013 года. А леверкузенский «Байер» после оформления чемпионского титула в Бундеслиге вышел в полуфинал Лиги Европы, переиграв по сумме двух матчей английский «Вест Хэм».

Как оказалось, три немецких клуба в полуфиналах европейских турниров оказались впервые в 21-м веке. В последний раз сразу три немецких клуба выходили в полуфиналы европейских турниров в один сезон в сезоне 1994/1995 - и тогда это также были «Бавария», «Боруссия» и «Байер».

Правда, все они там тогда и остановились.