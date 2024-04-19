​Габбия: «Гол уже ничего не значит»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» не смог справиться с «Ромой», снова проиграв и вылетев из турнира. Автором единственного гола «Милана» стал Маттео Габбия, случилось это на 86-й минуте - слишком поздно. После игры автор мяча прокомментировал неудачу своей команды:

- Мой гол уже ничего не значил. Мы все очень сильно разочарованы. Рассчитывали на совсем другой результат. Надо подлечить раны, засучить рукава и изо всех сил готовиться к дерби с «Интером» в понедельник, - цитирует слова Габбии pianetamilan.it.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице.