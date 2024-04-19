​Пиоли: «В дерби мы обязаны сыграть иначе»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» не смог справиться с «Ромой», снова проиграв и вылетев из турнира. Теперь команда Стефано Пиоли продолжает участвовать только во внутреннем чемпионате - но там ей предстоит игра против «Интера». Пиоли надеется, что его подопечные сыграют иначе, нежели против «Ромы»:

- Мы должны многое изменить к дерби, потому что мы не можем сыграть так, как сегодня вечером. Я думаю, что и сами футболисты это всё прекрасно понимают, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится в понедельник.