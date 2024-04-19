​Джака: «Рома» - команда уровня Лиги чемпионов»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» съездил в Лондон и обеспечил себе место в полуфинале турнира. Там команда сыграет с итальянской «Ромой», и Гранит Джака, полузащитник немецкого клуба, считает, что «Рома» является командой уровня Лиги чемпионов:

- Я считаю, что «Рома» - это команда уровня Лиги чемпионов. Но мы постараемся подарить нашим фанам участие в финальном матче в Дублине, - цитирует слова Джаки TNT Sports.

«Байер» уже побеждал в прошлом в Лиге Европы, но тогда турнир назывался Кубок УЕФА - это было в 1988 году.