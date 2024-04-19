​Джака: «Радикально изменили игру»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» съездил в Лондон и обеспечил себе место в полуфинале турнира, не проиграв «Вест Хэму». События матча прокомментировал полузащитник немецкой команды Гранит Джака.

- В первом тайме публика самым активным образом толкала «Вест Хэм» вперёд. Нам, если честно, повезло в первом тайме. Но вторая половина игры прошла иначе, мы контролировали события на поле и заслуженно прошли дальше. Мы смогли радикально изменить игру после перерыва, - цитирует слова Джаки BBC Sport.

«Байер» уже побеждал в прошлом в Лиге Европы, тогда он назывался Кубок УЕФА - это было в 1988 году.