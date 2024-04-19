​Пиоли: «Считаю сезон положительным»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Милан» не смог справиться с «Ромой», снова проиграв и вылетев из турнира. После игры Стефано Пиоли, наставник «Милана», прокомментировал свои мысли по поводу будущего - не секрет, что оно во многом увязывалось с успешным выступлением в Лиге Европы, то есть с выходом в финал турнира.

- Я считаю, что баланс положительный, хотя в Европе мы и выступили хуже, чем в прошлом году. Но у нас есть возможность выступить намного лучше, чем год назад, в чемпионате, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В чемпионате «Милан» занимает второе место.